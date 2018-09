An der Suite vun der afrikanescher Schwéngspescht sollen an der Belsch elo e puer Dausend Schwäin geschluecht ginn.

Dat huet den zoustännege Landwirtschaftsminister Denis Ducarme annoncéiert. Betraff wieren all d'Schwäin an der infizéierter Zon am Süde vun der Province de Luxembourg. Dem Minister no hätt ee keen anere Choix. Et géif sech ëm eng Precautiounsmoossnam handelen, fir ze verhënneren, dass sech d'Schwéngspescht iwwert déi infizéiert Zon eraus weider ausbreet.



Millioune vu Schwäin géifen dee Moment riskéiere krank ze ginn. Donieft huet den Denis Ducarme op der RTBF betount, dass hie vu Säite vun der EU Kommissioun d'Zouso fir e Kofinanzement krut, fir déi betraffen Schwéngsziichter ze entschiedegen. Ronn 4.000 gesond Schwäin si betraff, déi solle geschluecht ginn. Et missten exzeptionell Mesurë getraff ginn, fir eng Katastrophe ze verhënneren, sou de belsche Landwirtschaftsminister. 15.000 Aarbechtsplaze géife soss um Spill stoen.