D'Thelma Aldana an den Iván Velásquez.

Ausgezeechent goufen also déi fréier Procureur générale Thelma Aldana an de President vun der Anti-Korruptionskommissioun Iván Velásquez. Déi Kommissioun gouf vun der Uno agesat an ass der guatemaltekescher Regierung en Dar am A.D'Ermëttlunge vun Aldana a Velásquez hunn derzou bäigedroen, datt de President Otto Pérez an d'Vizepresidentin Roxanna Baldetti zeréckgetruede sinn.Dernieft goufen en Australier an e Bauer aus dem Burkina Faso ausgezeechent, déi sech fir Landwirtschaft an den dréchene Géigende vun Afrika asetzen.An dräi Mënscherechtler aus Saudi-Arabien, déi am Prisong sëtzen a probéieren, den autoritären System an hirem Land friddlech ze reforméieren, kruten de Präis. Si heeschen Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Kahtani a Walid Abu al-Chair.Den alternativen Nobelpräis, de "Right Livelihood Award", wéi e richteg heescht, gëtt et zanter 1980. En ass op 310.000 Euro dotéiert an éiert Leit, déi sech fir eng besser Welt asetzen. D'Laureaten deele sech de Präis.En huet awer näischt mat de Präisser vun der Nobel-Fondatioun ze dinn, ma gouf vum schwedesch-däitsche Philanthrop Jakob von Uexküll an d'Liewe geruff.