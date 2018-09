D'Noutsituatioun a Jemen, zemools fir Kanner, huet sech an de leschte Wochen extrem verschäerft. 22 Millioune Mënschen hänke vun der Hëllef vu baussen of, déi awer kaum nach kënnt.D’Hafestad Hodeida um Roude Mier ass op der Frontlinn a Jemen den Ament am Krich tëscht deene vun Iran ënnerstëtzten Houthi-Rebellen op där enger Säit an de Regierungstruppen, déi op d’Geld fir Waffe an d’Sympathien vu Saudi Arabien an den Emirate kënnen zielen, op där anerer Säit.Hodeida war bis virun der rezenter Offensiv awer nach deen eenzegen Hafen a Jemen, dee fonctionnéiert huet an d‘Land muss iwwer 90% vun alle Liewesmëttel importéieren. Elo blitt eng déidlech Hongersnout.Ënnerernierung ass virun allem eng Gefor fir d’Kanner. Gutt 1,8 Milliounen am Jemen si betraff. Bal 400.000 dovu sinn esou ënnererniert, dass se all Dag ëm hiert Liewe kämpfen.De Konflikt am Jemen zanter 3 Joer ass de klassesche Stellvertriederkrich, deen um Bockel vun der Populatioun ausgedroe gëtt. Mee Jemen ass 2018 och déi gréissten humanitär Kris op der Welt.Duerch de Konflikt ass Jemen eng Häll gi fir Kanner. Iwwer 11 Milliounen, 80% vun der Populatioun ënner 18 Joer, brauch Hëllef.