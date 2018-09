© AFP Archivbild

D'Staats- a Regierungscheffen aus am ganzen 193 Länner huelen drun deel, dorënner de Premier Xavier Bettel an den Ausseminister Jean Asselborn.Ee vun den zentrale Sujeten ass d'Atomofkommes mam Iran, nodeems d'USA am Mee dëst Joer aus dem Accord erausgeklomme waren. Den US President Trump an den iranesche Staatschef Ruhani schwätzen direkt haut um éischten Dag virun de Vereenten Natiounen. Weider Theme sinn d'Zukunft vum Biergerkrichsland Syrien an den nordkoreaneschen Atomprogramm. Um Bord vun der Generaldebatt sinn eng sëlleche Konferenzen a bilateral Gespréicher virgesinn.De Xavier Bettel participéiert ënnert anerem un der zweeter Editioun vum "One Planet Summit", eng Initiativ fir de Klimaaccord vu Paräis virun ze bréngen. Op senger Agenda stinn donieft eng ganz Partie bilateral Entrevuen mat direkt e puer Staats- a Regierungscheffen.Och den Ausseminister Jean Asselborn ass bei enge sëllechen Evenementer dobäi, wou hie Lëtzebuerg vertrëtt, ënnert anerem um "Friddenssommet Nelson Mandela" an enger informeller Reunioun vun den EU-Ausseminister op där et ëm Libyen a Syrien geet. Um Programm steet och eng Entrevue mam US- Ausseminister Mike Pompeo.