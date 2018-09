© AFP

Op engem Parteidag e Méindeg zu Liverpool, gouf d'Motioun presentéiert. Et handelt sech ëm e Kompromëss tëscht deene verschiddene Lager an der Partei, dat am Kader vun der Debatte iwwert en zweete Brexit-Referendum.



An enger éischter Linn ass et d'Fuerderung, dass et sou séier wéi méiglech zu Neiwale kënnt. En zweete Referendum, wéi e vu ville proeuropäesche Parteimember gefuerdert gëtt, wier eng vun direkt e puer Optiounen, heescht et vun der Labour-Partei.



Et sollt zu Neiwale kommen, wann d'Parlament e Brexit-Accord tëscht der konservativer Regierung vun der Premierministesch Theresa May an der EU refuséiert. Wéi et nach heescht, sollt an engem eventuelle Referendum nach just iwwert d'Fro ofgestëmmt ginn, ob de Brexit-Accord, wéi en ausgehandelt gouf, ugeholl gëtt oder ob nach weider Verhandlungen néideg sinn.