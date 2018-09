Si gëtt mat Spannung erwaart: Déi Däitsch Bëschofskonferenz presentéiert en Dënschdeg eng Etüd iwwert de Mëssbrauchsskandal an der kathoulescher Kierch.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Nodeem schonn e puer Passagen aus der Etüd am Viraus publizéiert goufen an eng sëlleche Kierchevertrieder sech dozou geäussert hunn, schwätzen um Dënscheg fir d'éischte Kéier d'Auteure vun der Etüd iwwert hiert Konklusiounen.Et dierf ee gespaant sinn, wéi eng Recommandatiounen d'Wëssenschaftler vum Zentral-Institut fir séilesch Gesondheet zu Mannheim der kathoulescher Kierch mat op de Wee ginn. De Chef vun der Bëschofskonferenz, de Kardinol Marx, hat schonn am Virfeld en Neiufank gefuerdert.