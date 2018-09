© AFP

De Brett Kavanaugh géif sech net intimidéiere loossen a seng Kandidatur och net zeréckzéien. Da sot den 53 Joer ale Jurist e Méindeg an der Justizkommissioun vum amerikanesche Senat. Déi rezent Beschëllegungen wieren Deel vun enger knaschteger Campagne, déi drop géif erauslafen säi gudde Numm ze ruinéieren.



De Brett Kavanaugh gesäit sech mat de Virwërf vun zwou Frae confrontéiert. Hie streit d'Uschëllegungen awer vehement of. An engem Interview mam Sender Fox News sot hien, dass hien nach ni ee sexuell belästegt hätt. Hien hätt Fraen ëmmer mat Dignitéit a Respekt behandelt. Den US-President Trump hat sech e Méindeg op en Neits hannert säi Kandidat fir Riichter um Supreme Court gestallt an huet déi Virwërf als politesch motivéiert bezeechent.