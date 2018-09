© AFP

Si huet zwee Telekommunikatiounssatellitten u Bord, wéi d'Bedreiwergesellschaft Arianespace matdeelt. De Start vun der Rakéit steet ënnert der Regie vun der Lëtzebuerger Entreprise Intelsat an dem japanesche Grupp Sky Perfect.



Fir d'lescht hat eng Ariane-5-Rakéit Enn Juli 4 Satellitte fir den europäeschen Navigatiounssystem Galileo an de Weltall bruecht. D'Rakéite sinn zanter 22 Joer am Asaz. Wahrscheinlech am Joer 2020 soll den Nofolger modell Ariane 6 op de Marché kommen. En ass no Donnéeë vun der Bedreiwergesellschaft 40% méi gënschteg an der Produktioun a ka vill méi diversifizéiert agesat ginn.