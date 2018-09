Den US-President Trump huet do zu enger weltwäiter Isolatioun vun der iranescher Regierung opgeruff. An dat misst esou laang bleiwen, bis Teheran mat sengen Aggressiounen ophält.Hien huet och nach emol d'Erausklammen aus dem iraneschen Atomaccord verdeedegt. Zu Teheran wier eng korrupt Diktatur um Rudder, déi fir Chaos, Doud an Zerstéierung steet.Anere Sujet beim Trump war de Biergerkrich a Syrien. Wann de syresche Regime nach emol chemesch Waffen asetze géif, géif et eng muskléiert US-Äntwert ginn.