Den 81 Joer alen Entertainer ass an 3 Fäll wéinst sexueller Gewalt veruerteelt ginn. Seng Affekote wëllen an Appell goen.

Zu Norristown am US-Bundesstaat Pennsylvania ass den US-Entertainer Bill Cosby en Dënschdeg wéinst schwéiere sexuellen Iwwergrëffer an 3 Fäll zu op d'mannst 3 Joer Prisong veruerteelt ginn.D'Affekote vum 81 Joer ale Cosby wëll géint d'Héicht vun der Strof an Appell goen.