D'Cheffin vum Rassemblement National war an Appell géint des Mesure gaangen.Uganks Juli hat d'Geriicht decidéiert, dass eng Iwwerweisung an Héicht vun zwou Milliounen Euro aus ëffentlechen Hëllefe fir d'Partei géife gestoppt ginn. Déi franséisch Justiz enquêtéiert, well de Rassemblement National, dee fréier Front National geheescht huet, iwwer fiktiv Engagementer vu Mataarbechter am Europaparlament am ganze siwe Milliounen Euro soll an d'Täsch gestach hunn.Sollt d'Geriicht decidéieren, dass déi finanziell Hëllefen definitiv gestrach ginn, géif hir Partei virun der Faillitte stoen, sou d'Marine Le Pen.