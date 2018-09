© AFP

Den tierkesche Staatspresident kënnt en Donneschdeg zu Berlin un, wärenddeem zu Nyon d'Decisioun fält, wou d'Fussball EM 2024 organiséiert gëtt, entweder an der Tierkei oder bei eisen däitschen Noper.E Freideg fänkt den offiziellen Deel vum Erdogan senger Visitt un. Fir d'éischt gëtt hie vum Bundespresident Frank-Walter Steinmeier empfaangen an dono vun der Kanzlerin Angela Merkel. E Samschdeg ass den tierkesche President bei der Aweiung vun enger Moschee zu Köln dobäi.Et ass dem Erdogan seng éischt Staatsvisitt an Däitschland. An engem Artikel an der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fuerdert hien eng Partnerschaft op Aenhéicht. No senger Arrivée en Donneschdeg zu Berlin, gesäit den tierkesche President fir d'éischt Vertrieder vun tierkeschen Organisatiounen.