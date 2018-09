© AFP

Et geet ëm eng definitiv a komplett iwwerpréiften Denukleariséierung. Wéi et vu Washington heescht, hätt den amerikaneschen Diplomatiechef dës Invitatioun fir weider Verhandlungen ugeholl. Do virdrun hat de Mike Pompeo schonn um Bord vun der UNO-Generaldebatt zu New York säin nordkoreaneschen Homolog fir Gespréicher gesinn. Zu Pjöngjang dierft sech den amerikaneschen Ausseminister och fir en zweete Sommet tëscht dem US-President Trump an dem Kim Jong Un staark maachen.