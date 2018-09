© AFP Archivbild

Dat hu Militärkreesser zu Bréissel confirméiert. Eleng déi däitsch Arméi ass mat 10.000 Zaldote vertrueden. Mat dësem Manöver wëll d'Nato vum 25. Oktober bis den 23. November fir de sougenannte Bündnisfall trainéieren.



Dëse kann declenchéiert ginn, wann een oder méi vun den 29 Memberlänner vun engem Géigner attackéiert ginn. An deem Fall mussen dann déi aner Alliéiert intervenéieren. Fir sou eng Situatioun war nom Enn vum Kale Krich laang Zäit manner intensiv geüübt ginn.



Nodeems Russland am Joer 2014 déi ukrainesch Hallefinsel Krim occupéiert hat, huet d'Nato hir Strategie geännert. Virun allem Polen souwéi dépi baltesch Alliéiert Litauen, Lettland an Estland fille sech vun der aktueller Politik vum groussen Noper ëmmer méi menacéiert. Wéi et iwwerdeems aus der NATO-Zentral heescht, géif mat dësem Manöver eng gemeinsam Ofwier vun engem fiktive Géigner trainéiert ginn a géif sech net géint ee bestëmmt Land riichten.