De Streik soll um 3 Auer nuets ufänken a 24 Stonnen daueren. Dat huet d'Gewerkschaft e Mëttwoch den Owend zu Frankfurt bekannt ginn. Betraff wieren all d'Vollen, déi an dëser Zäit aus Däitschland solle fortfléien.



E Freideg soll och d'Bordpersonal a verschiddenen europäesche Länner hir Aarbecht néierleeën. Et ass dat an der Belsch, Holland, Italien, Spuenien a Portugal de Fall. En Donneschdeg den Owend soll d'Gewerkschaft bekannt ginn, ob och d'Bordpersonal an Däitschland e Freideg streikt. Ronn 1.000 Mataarbechter wiere concernéiert.



Fir e Freideg huet Ryanair bis elo 150 Vollen annuléiert. Zanter ronn engem Joer rumouert et bei der Bëllegfluchgesellschaft. Schonn e puer Mol hunn d'Piloten an d'Bordpersonal a veschiddene Länner gestreikt. Si fuerdere méi héich Paien a besser Aarbechtskonditiounen.