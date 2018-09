© AFP

Wéi et vum zoustännege Parquet en Donneschdeg den Owend zu Rotterdam geheescht huet, wiere 7 suspekt Persoune festgeholl ginn. D'Preparative fir d'Dot wiere schonn an engem avancéierte Stadium gewiescht. No Donnéeë vun den Enquêteuren hätten déi Verdächteg dobäi wollte Ceinture mat Sprengstoff a Maschinnegewierer asetzen.



Dat geneet Zil vun der Attack hätt nach net kënnen determinéiert ginn, sou nach den hollännesche Parquet. D'Zil wier awer méiglecht vill Affer gewiescht. Et war och geplangt, dass eng Autosbomm hätt sollten explodéieren.