Sou d'Fuerderung vum däitschen Ausseminister Heiko Maas kuerz virum offiziellen Optakt vum tierkesche President Erdogan senger Staatsvisitt an Däitschland. Wann een an der Tierkei eng europäesch Perspektiv wéilt hunn, da misst een sech och mat Froe vu Rechtsstaatlechkeet, Pressefräiheet a Meenungsfräiheet auserneesetzen, sou de Maas um Bord vun der UNO-Generaldebatt zu New York.Den tierkesche Staatschef gëtt um Freideg zu Berlin vum Bundespresident Fran-Walter Steinmeier an der Kanzlerin Angela Merkel empfaangen.D'Bundeskanzlerin hat schonn annoncéiert, dass si mam Erdogan och iwwer kritesch Punkte géif schwätzen. Ënnert anerem wat d'Mënscherechter betreffen. Däitsch Finanzhëllefe fir Tierkei, dat wirtschaftlech ugeschloen ass, huet d'Angela Merkel ausgeschloss. Et missten intelligent Verbindunge fonnt ginn, fir dass Tierkei stabil bleift.Zu Berlin sinn e Freideg, wann den tierkesche President ukënnt, eng ganz Partie Demonstratioune geplangt, déi sech virun allem géint d'Inhaftéierung vu Journalisten a Regimmgéigner an der Tierkei adresséieren. Och fir e Banquet den Owend am Schlass Bellevue, hunn eng ganz Partie Oppositiounspolitiker aus Protest géint den Erdogan hir Participatioun ofgesot.