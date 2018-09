© afp

Déi däitsch Bundeskanzlerin Merkel huet am Virfeld versprach och kritesch Dossiere wéi de Respekt vun de Mënscherechter ze thematiséieren.

Däitsch Staatshëllef fir dass d'Tierkei aus der Finanzkrise kënnt huet d'Kanzlerin ausgeschloss.

Allerdéngs soll déi wirtschaftlech Zesummenaarbecht gestäerkt ginn

Een Ament war een Eclat gefaart gi well den Erdogan ugekënnegt hat, dass hien eng Pressekonferenz géif ofbriechen, sollt sech do den tierkesche Regimm-Kritiker Can Dündar weisen. Deen huet op eng Präsenz verzicht.

Den Dündar lieft an Däitschland am Exil. Hien ass an der Tierkei zu ronn 6 Joer Prisong veruerteelt ginn, well hien en Artikel geschriwwen hat iwwer illegal Waffeliwwerunge vum tierkesche Geheimdéngscht Richtung Syrien.

Den Erdogan wëll dass Berlin den Dündar ausliwwert.