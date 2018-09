© AFP

Ëmstridden ass dës Nominéierung, well den 53 Joer ale Jurist wéinst Belästegungs-Reprochen ënner Drock steet. En Donneschdeg hat eng Psychologieproff virum Justiz-Comité am Detail matgedeelt, wéi de Brett Kavanaugh si viru 36 Joer versicht hat, op enger Feier ze vergewaltegen. De Jurist huet dës Reprochë vu sech gewisen. An de leschten Deeg haten nach zwou weider Fraen dem Riichter sexuell Iwwergrëffer virgehäit.Den Trump hat de Kavanaugh am Juli fir de fräi Posten am Supreme Court nominéiert a steet weider hannert him. Op de Jurist de Poste kritt, decidéiert sech déi nächst Woch. De Senat, an deem d'Republikaner eng knapp Majoritéit vun 51 zu 49 Stëmmen hunn, wäert dann ofstëmmen. Sollt de Kavanaugh d'Plaz kréien, da géing den ieweschte Geriichtshaff no riets réckelen.