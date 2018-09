© Pixabay

E plakege Mann huet an der Géigend vun engem Lycée eng Fra vu 50 Joer mat engem Hummer an hirem Auto attackéiert.D'Fra gouf schwéier blesséiert an ass mat der Ambulanz an d'Spidol komm.Si wier awer net a Liewensgefor, heescht et.D'Police huet den Täter vun 23 Joer nach op der Plaz festgeholl. De Mann huet sech net gewiert, wéi d'Beamten e matgeholl hunn.D'Police vun Tréier enquêtéiert. Iwwert e Motiv ass fir den Ament nach näischt gewosst.