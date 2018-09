© afp

Wéi d'Police matgedeelt huet, waren zwee Männer virun engem Festzelt uneneegeroden. Deen ee Mann ass dobäi sou schwéier blesséiert ginn, datt e kuerz drop gestuerwen ass. Den Täter huet sech no der Kläpperei duerch d'Bascht gemaach. D'Police sicht elo no Zeien.



Ewéi et heescht, soll eng onbekannte Fra de Sträit gemellt hunn, allerdéngs war d'Zeien nom Sträit net méi ze fannen. D'Police ass elo op der Sich no där Fra, awer och no aneren Zeien, déi villäicht matkruten, mat wiem den 58 Joer ale Verstuerwene Sträit hat.