Et gi sech dausende Géigner a Supporter vum tierkesche Staatschef erwaart. Eng Manifestatioun virun der Moschee déi geplangt war, ass kuerzfristeg aus Sécherheetsgrënn ofgesot ginn.



Viru sengem Deplacement op Köln gesäit de Recep Tayip Erdogan nach d'Kanzlerin Angela Merkel fir e gemeinsamt Moiesiessen. E Freideg den Owend huet de Bundespresident Frank-Walter Steinmeier am Kader vun engem Banquet ganz oppen d'Mëssstänn an der Tierkei kritiséiert an huet sech iwwert de staarken Drock géintiwwer der Zivilgesellschaft an d'Verfolgung vu Regierungskritiker beklot.



De Recep Tayip Erdogan huet d'Virwërf an aller Däitlechkeet zeréckgewisen a Respekt fir déi tierkesch Justiz gefuerdert. Den tierkesche President huet dobäi fir en Eclat gesuergt, wéi e gemengt huet, "Honnerten, Dausende vun Terroriste géife fräi an Däitschland ronderëm lafen". Konkreten Hannergrond ass d'Demande vun der Tierkei, datt Däitschland de fréiere Chefredakter vun der regierungskritescher Zeitung Cumhuriyet ausliwwert. Den Can Dündar ass den Ament an Däitschland am Asyl.