De Kim an hien hätte sech verléift, esou sot den Trump e Samschdeg bei engem Evenement fir de Walkampf vun de Republikaner am Bundesstaat West Virginia.

© afp

''Hien huet mir wonnerschéi Bréiwer geschriwwen an dat si formidabel Bréiwer. Mir hunn eis verléift'', esou huet de President seng Gefiller matgedeelt.



Am Kader vun der UN-Vollversammlung zu New York hat den Trump de Kim d'lescht Woch schonn als ganz oppen a groussaarteg bezeechent.



Nach virun engem Joer huet dat e bëssen anescht geklongen. Do war de Kim dee ''klenge Rakéitemann'', an den Trump huet Nordkorea mat enger totaler Zerstéierung menacéiert. Déi zwee Politiker hate sech am Juni zu Singapur fir d'éischt getraff.