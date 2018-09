Wéinst engem ambiguen Tweet muss de Grënner vum Automobilproduzent säi Posten ofginn an eng Geldstrof bezuelen.

© afp

Hie bleift awer den Direkter vun der Entreprise. Wéi déi US-amerikanesch Autoritéite fir d'Bourse SEC matgedeelt hunn, mussen de Musk an Tesla jiddereen 20 Milliounen Euro bezuelen.Béid Parteien hätten där Strof am Sträit ëm Reprochen, wéinst Bedruch mat Aktien, zougestëmmt, ouni dass den Entrepreneur seng Schold muss zouginn oder dementéieren.Hannergrond ass dem Musek seng dach iwwerraschend Annonce am August, hie wéilt Tesla vun der Bourse erofhuelen. D'Opsiicht vun der Bourse huet dem Elon Musk reprochéiert, falsch Indikatioune gemaach ze hunn. Mëttlerweil ass kloer, dass Tesla fir den Ament emol net vun der Bourse geet.