© afp

D'Bundesregierung verdeedegt de Fait, dass Sécherheetspersonal e Journalist bei enger Pressekonferenz vum tierkesche President Erdogan an der Bundeskanzlerin Merkel erausgedroen hunn.Den T-Shirt wär net de Problem gewiescht, esou de Porte-Parole vun der Regierung Steffen Seibert géintiwwer der "Bild am Sonntag", mä et wär ëm en Derangement vun der Pressekonferenz gaangen.Duerch d'Aktioun vum Journalist wär Onrou entstanen, wat net z'akzeptéiere wär, esou de Seibert nach. Hien hätt dem Sécherheetspersonal doropshi matgedeelt, de Mann erauszebréngen. Reegele si Reegelen, sot de Porte-Parole an am Kanzleramt wär et net erlaabt, politesch Uleies ze manifestéieren. Onofhängeg dovun, ob se berechtegt sinn oder net. An der Tierkei setzen eng sëlleche Journalisten am Prisong.