© AFP

Vu Pjöngjang aus goufen zwee Hënn op Seoul verschéckt. D'Déieren heesche Songgang a Gomi a se gehéieren zu der nordkoreanescher Rass Pungsan. Si sollen an Zukunft am südkoreanesche Präsidente-Palais liewen, heescht et vum Büro vum Moon Jae In.