An den Diskussioune fir eng Neioplo vum Nordamerikaneschen Fräihandelsaccord Nafta gouf et en Duerchbroch. Dat neit Handelsofkommes soll USA-Mexiko-Kanada-Accord heeschen an dee bal 25 Joer alen Nafta ersetzen. Dat hunn d'Regierungen zu Washington an Ottawa Hënt bekannt ginn. Wéi et heescht, géif dat neit Ofkommes fir méi fräi Mäert, fir ee méi fairen Handel an ee méi kräftege Wirtschaftswuesstem an der Regioun suergen. Dem Virausgaangen war no laangen a schwierege Verhandlungen en Accord tëscht Kanada an den USA. De kanadesche Premier Justin Trudeau huet vun engem gudden Dag fir säi Land geschwat.



Den Nafta-Accord war 1994 tëscht den USA, Kanada a Mexiko ofgeschloss ginn a reegelt eng vun de gréisste Fräihandelszone vun der Welt. Betraff si bal 500 Millioune Mënschen an deckt en Territoire mat enger Wirtschaftsleeschtung an Héicht vu knapp 23 Billiounen Dollar of. Den US President Trump hat den Accord allerdéngs a Fro gestallt an Neiverhandlunge gefuerdert. D'Gespréicher ware virun iwwert engem Joer ugelaf an ëmmer nees ënnerbrach ginn. Schonn am August haten sech d'USA a Mexiko op eng nei Versioun vum Accord gëeenegt.