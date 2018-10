De Choix vu sengen Ausdréck war och Partei-intern ëmstridden. Schonn der Sunday Times géintiwwer sot de Boris Johnson, dass hien am Géigesaz zu der Theresa May fir de Brexit géif kämpfen. Hien huet ënnert anerem de Bau vun enger grousser Bréck tëscht Irland a Groussbritannien proposéiert. Wat den EU-Austrëtt vu Groussbritannien betrëfft, sinn Tories komplett zerstridden. Vun dem 4 Deeg laange Parteidag kéint deemno och der May hiert politescht Schicksal ofhänken.



Der Theresa May hire groussen Optrëtt ass fir e Mëttwoch geplangt. Réckendeckung krut si vum aktuellen Ausseminister Jeremy Hunt, dee während senger Ried e Sonndeg dofir plädéiert huet an der Partei a Saache Brexit zesummenzehalen. En Dënschdeg schwätzt de Boris Johnson. Et ass kee Geheimnis, dass hien Ambitiounen huet de Poste vum britesche Premier ze iwwerhuelen. D'Theresa May hat awer schonn am Virfeld signaliséiert, dass si och nom Brexit op hirem Poste géif bleiwen.



VIDEO-Reportage: Muechtkampf bei den Tories