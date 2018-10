Wéi et an engem Communiqué vun der EDF heescht, war dësen Alarm duerch waarm Loft ausgeléist ginn, déi aus enger Ventilatioun koum. Wéi d'Prozeduren et virgesinn, goufen d'Pompjeeë geruff.



Dësen Tëschefall hätt weder en Impakt op d'Sécherheet vun den Installatiounen, nach op d'Ëmwelt an d'Sécherheet vum Personal gehat.