Wat dës Woch a Südkorea ausgeschafft gëtt, gëtt am Dezember um Klimasommet zu Kattowitz a Polen als Basis fir weider Gespréicher genotzt.

© AFP Archivbild

De Moment sëtzen a Südkorea eng ganz Partie Fuerscher beieneen, fir iwwert d'Zil vum Paräisser Klimaofkommes ze diskutéieren, et soll och een spezielle Rapport ausgeschafft ginn, dee soll festleeë, wéi een an de Klimafroen soll agéieren. Déi meescht Fuerscher si sech nämlech eens, datt wann ee sech elo net ustrengt fir d'Treibhausegas Emissiounen ze reduzéieren, een op eng Äerderwiermung vun op mannst 3 Grad zousteiert. De Weltklimarot a Südkorea soll och beschreiwen, wéi eng Konsequenze schonn eng Äerderwiermung vun 1,5 Grad op eis Äerd an eist Klima kann hunn.