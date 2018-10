Dobäi kënnt, dass op der belscher Säit vun der Autobunn geschafft gëtt, mam Resultat, dass de Wee fir op d'Schaff - dee schonn net einfach ass - fir vill Leit - sief et mam Zuch oder mam Auto - nach duebel sou laang dauert wéi soss.''Quinze jours de galère sur le rail.'' ''On est dans le tiers-monde.'' ''L'enfer pour les 40.000 Belges qui vont travailler chaque jour au Grand-Duché.'', dat sinn d'Schlagzeilen den Ament an der belscher Presse.De Michäel Jacquemin kënnt all Dag mam Zuch, vun Neufchâteu op Lëtzebuerg schaffen. Während zwee Méint war d'Stéck tëscht Arel a Lëtzebuerg zou. Zanter dem 17. September rullen d'Zich nees. Ma zanterhier ass et dat belscht Material, wat op Lëtzebuerger Säit, ëmmer nees Technesch Problemer huet.Op Nofro hin war fir d'Presse-Spriecherinne vun den CFL eent kloer: d'Lëtzebuerger Eisebunn hätt hire Cahier de Charges agehalen. Lëtzebuerg huet d'Spannung op 25.000 Volt changéiert. Iwwerdeems d'Belsch bis 2022 weider mat 3.000 Volt fueren. Iwwerraschend kënnt dee Changement net. Scho virun engem Joer haten d'Amis du Rail aus der Provënz Lëtzebuerg hiren zoustännege Minister gewarnt.Dem Zuch, an deemno och dem Ëffentlechen Transport de Réck dréien, ass den Ament keng Alternativ. Tëscht Arel an der Grenz ginn d'Lächer op der Autobunn gefléckt.''Eng Verpasst Chance aus der Siicht vum Zuch.'' sou d'Conclusioun vum Michäel Jacquemin. Deen um Ament, wou de Schantjen op der Autobunn ugefaangen huet, Leit op der Gare zeréck gesinn huet, déi zanter 10 Joer keen Zuch méi geholl haten, awer séier der Schinn nees de Réck gedréit hunn.