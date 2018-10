© AFP

Dat sot de Chef vun de majoritäre Republikaner am Senat, Mitch McConnell. Hie geheit den Demokrate vir, dass si et wëllen drop ukomme loossen, dass eréischt no de Kongresswalen am November iwwert d'Kandidatur ofgestëmmt gëtt.



D'Justizkommissioun vum Senat hat de leschte Freideg mat just enger Stëmm Majoritéit fir dem Kavanaugh seng Kandidatur als Ieweschte Riichter an den USA gestëmmt, dat trotz schwéiere Mëssbrauchsvirwërf géint de Jurist.