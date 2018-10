Internat.: Am meeschte gelies

Zeen kuerz nom Attentat. © AFP Archivbild

D'Mënschen haten sech virum Amphitheater vun der amerikanescher Stad versammelt an hunn un déi 58 Mënschen erënnert, déi den 1. Oktober zejoert vum Stephen Paddock aus engem Hotelszëmmer eraus erschoss goufen. Wärend der emotionaler Zeremonie goufen 58 Dauwe fléie gelooss, eng fir all Affer.



D'Motiv vum 64 Joer ale Paddock ass nach ëmmer onkloer. D'Police hat am August hir Enquête ofgeschloss.