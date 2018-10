© Input

Géint 8.15 Auer war de Camion, deen a Richtung Prüm gefuer ass, bei engem Schantjen.Wéi en iwwer eng Knubbel an der Strooss gefuer ass, ass den Unhänger op der Säit opgefuer an d'Charge huet sech geléist - Béierkëschte si paletteweis erausgefall a futtigefuer ...Et ass kengem eppes geschitt, just den Auto vun enger Fra ass liicht beschiedegt ginn.D'A60 war a Richtung Prüm zirka eng Stonn laang gespaart.Et war ewell dee 4. Accident bannent kierzter Zäit op där Plaz.