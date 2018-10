Déi däitsch Bundesregierung huet ee Plang, e Plang, fir Dieselfuerverbueter an däitsche Groussstied ze verhënneren.

Diesel-Gefierer sollen nogerëscht ginn an Austauschprimme ausbezuelt ginn, fir de Fuerpark ze moderniséieren. De Pierre Weimerskirch huet Detailer an huet nogefrot, ob dës Decisioun een Afloss op Lëtzebuerg huet.





Am Diesel-Sträit huet déi däitsch Bundesregierung ee gemeinsame Nenner fonnt. De Fuerpark soll moderniséiert ginn, fir Fuerverbueter ze verhënneren.

Al Diesel-Gefierer sollen nogerëscht ginn, esou datt d’Emissioune reduzéiert ginn. Eng zweet Mesure wier, de Leit fir hir al Autoe beim Kaf vun engem neien eng Austauschprimm ze bezuelen. Mesuren, déi fir Lëtzebuerg net géifen zoutreffen, esou de Philippe Mersch, President vun der Fegarlux.

Vill Detailer iwwert den Accord, deen an Däitschland getraff gouf, bleiwen nach ze klären, d’Constructeuren sollen dës Mesuren de Leit fräiwëlleg ubidden, ausser bei de Gefierer, wou bei den Emissiounswäerter gefuddelt gouf. Datt dëst awer nëmme gëllt fir an Däitschland immatrikuléiert Gefierer, fënnt de Lëtzebuerger Transportminister net richteg an huet annoncéiert, bei der Europäescher Kommissioun ze intervenéieren.