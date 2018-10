Am Kader vun den zentrale Feierlechkeeten, déi all Joer an engem anere Bundesland iwwert d'Bühn ginn, sinn ënnert anerem eng ökumenesch Zeremonie am Berliner Doum a Feierlechkeeten an der Staatsoper geplangt.



Ënnert anerem de Bundespresident Steinmeier an d'Kanzlerin Merkel waren am Doum bei enger ökumenescher Zeremonie derbäi. D'Populatioun ass och invitéiert fir mat ze feiere bei engem grousse Biergerfest zu Berlin.

Den Ofschloss mécht e Mëttwoch den Owend e grousse Concert virum Brandenburger Tor mat Kënschtler wéi dem Nena oder dem Samy Deluxe.



Wéinst de Feierdag bei eisen däitschen Noper ass mat Problemer am Trafic ze rechnen. Well haut an Däitschland keng Camione zirkuléieren duerfen, gëtt zu Lëtzebuerg kontrolléiert. Besonnesch op der A6. Et gëtt Barragen an Deviatiounen.



Wéinst "Tag der Einheit": Op der Areler Autobunn ass mat Problemer ze rechnen