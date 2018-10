Wéi et heescht, géifen di zoustänneg Autoritéiten zu New York dëse Virwërf nogoen.D'Zeitung huet vun dubiéisen Steierpraktike vun der Famill Trump geschriwwen. Dobäi geet et ënnert anerem ëm Cadeaue vum Donald Trump sengen Elteren un hir Kanner. Eleng den Donald Trump soll der New York Times no iwwer Joren net manner wéi 413 Milliounen Dollar krut hunn. Alles an allem sollen de Fred Trump a seng Fra Mary hire fënnef Kanner iwwert eng Milliard Dollar iwwerschriwwen hunn. Fir dës Zomme wieren op d'mannst 550 Milliounen Dollar u Steieren fälleg gewiescht. Bezuelt gi wieren am Endeffekt awer just ronn 52 Milliounen.D'Zeitung berifft sech an hirem Artikel op Steierdokumenter. Den aktuelle President a seng Gesëschter sollen ënnert anerem eng fiktiv Firma gegrënnt hunn, fir d'Transferten ze verschleieren. Dem Trump säin Affekot huet d'Informatioune vun der New York Times als 100 Prozent falsch bezeechent.