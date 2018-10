Secret Service statement on suspicious envelope addressed to @WhiteHouse. Read more:https://t.co/cfOnoRYaIE pic.twitter.com/CvPzX94wLs — U.S. Secret Service (@SecretService) October 2, 2018

Wéi et heescht wier eng suspekt Enveloppe entgéint geholl ginn. Si wier awer net bis an d'Wäisst Haus era komm.CNN mellt, dass an der Enveloppe déi héichgëfteg biologesch Substanz Rizin dra war.Wéi et heescht, géif et och en Zesummenhang gi mat suspekte Bréiwer, déi e Méindeg am Postbüro vum Pentagon entdeckt gi waren. D'Enveloppe géifen elo ënnersicht ginn. Si waren ënnert anerem un de Verdeedegungsminister James Mattis adresséiert. Rizin ass eng Substanz, déi bei Attentater agesat gëtt.