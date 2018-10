Während 3 Wochen diskutéieren d'Bëscheef aus der ganzer Welt zu Roum iwwert d'Suergen an d'Wënsch vun deene Jonken

Internat.: Am meeschte gelies

Des weidere geet et ëm d'Zukunft vun der kathoulescher Kierch. Allerdéngs steet d'Synode dëst Joer am Schied vum Mëssbrauchsskandal an direkt e puer Länner.