Archiv-Foto

Dee knapp 1.800 Meter héije Vulkan Soputan huet Äsche bis zu 4 Kilometer héich an d'Luucht gespaut.



No Donnéeë vun den nationalen Autoritéite ginn et bis ewell keng Informatiounen iwwer gréisser Schied. D'Äsche géifen och nach keng Gefor fir de Fluchverkéier duerstellen. De betraffene Vulkan läit am Nordoste vu Sulawesi, e puer Honnert Kilometer vun där Regioun ewech wou et e Freideg en Äerdbiewen an en Tsunami gouf.