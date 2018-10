De Mann war virun dräi Méint mat Hëllef vu Komplizen an engem Helikopter aus dem Prisong zu Réau ausgebrach, wou hie fir eng ganz Partie Iwwerfäll 25 Joer sëtze sollt. Zanterhier gouf nom Gangster gesicht.



Den Helikopter Alouette II, mat deem de Rédoine Faïd geflücht war, gouf den 1. Juli 2018 zu Gonesse erëmfonnt.



Dee soll elo an der Nuecht op e Mëttwoch am Departement Oise fonnt gi sinn. Dräi weider Männer wieren och festgeholl ginn, dorënner zwee Neveuen an de Brudder vum 46 Joer alen Täter.