Am Fall vu suspekte Bréiwer, déi am Wäissen Haus an am amerikanesche Verdeedegungsministère ukoumen, gouf e Mann festgeholl.

Dee Verdächtege kéim aus dem US Bundesstaat Utah, mellen US-Medien. Den 39 Joer ale Mann wier de Sécherheetsautoritéite scho wéinst Menacen an dem Verbreede vu konspirativen Theorien bekannt gewiescht.Uganks der Woch ware Bréiwer ofgefaange ginn, bei deenen de Verdacht bestoung, dass dat déidlecht Gëft Rizin kéint dra sinn. An tëscht huet d'Spriecherin vum Pentagon bekannt ginn, dass dat net de Fall war. Mä et wier Som an den Enveloppe gewiescht, mat dem effektiv Rizin kann hiergestallt ginn. D'Gëft wierkt scho bei nëmme klenge Quantitéiten déidlech.