An engem Bréif, deen d'New York Times publizéiert huet, hale si fest, dass den ëmstriddene Kandidat vum US President Donald Trump net déi néideg Objektivitéit huet an och net neutral genuch ass, fir un der Spëtzt vum Supreme Court ze sëtzen. Dat hätt seng Auditioun virun der Justizkommissioun vum Senat lescht Woch gewisen.De Bréif gouf scho vun iwwer 1'000 Droitsprofesseren ënnerschriwwen, mat Tendenz no uewen, a gëtt e Freideg dem Senat iwwerreecht. Héchstwahrscheinlech e Samschdeg soll den US Senat iwwert dem Brett Kavanaugh seng Kandidatur fir Ieweschte Riichter ofstëmmen. Den Ament enquêtéiert den FBI géint de Jurist. Hannergrond si Virwërf vu Mëssbrauch a sexuellen Iwwergrëff. De Betraffene streit all des Virwërf of.