Jeremy Hunt

Dat huet de briteschen Ausseminister Jeremy Hunt der Noriichtenagence AP erkläert.

Ënnert anerem Attacken op d'Welt Anti Doping Agence, op den ukraineschen Verkéiersreseau, an de Geheimdéngscht hätt och eng Roll bei den amerikanesche Presidentschaftswale virun 2 Joer gespillt, esou den Hunt. Dobäi géif Russland just weisen, datt et d'Vëlkerrecht net respektéiert, dat géif ee sech net gefale loossen a sech mat sengen Alliéierte beroden, esou de briteschen Ausseminister.