Ee Passagéier, dee Sue vu Ryanair zeréck reklaméiert, muss eng Plainte an Irland maachen, kann dat also net an der Belsch maachen.

Zanter dem zweeten Oktober gëllen nei Konditiounen, wann een ee Fluchticket vun der Firma keeft. Wéi de Soir a senger Editioun vun dësem Donneschdeg schreift, hätt Ryanair eng nei Konditioun agefouert. Ee Passagéier, dee Sue vun der Firma zeréck reklaméiert, muss eng Plainte an Irland maachen, kann dat also net an der Belsch maachen. Et dierf dann och net iwwert drëtt Persounen geschéien, zum Beispill iwwert de Konsumenteschutz, heescht et weider. D'Verbraucherschutzorganisatioun Test Achats schwätzt vun enger illegaler Mesure.



Déi nei Konditioun géif verschidde Länner betreffen, eben d'Belsch, awer net zum Beispill Frankräich. D'Fro déi an der belscher Zeitung Le Soir opgeworf gëtt: Wien geet an Irland eng Plainte maachen an een Affekot op der Insel sichen, fir eng Entschiedegung vun e puer Honnert Euro ze reklaméieren?