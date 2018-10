D'Europäesch Unioun wier nämlech an der Vergaangenheet guer net léif mat den USA gewiescht. Si hätt massiv Handelsbarrièren, déi den USA schuede géifen, dofir hätt hie mat der Unioun verhandele wëllen. Ma där hir Vertrieder hätten net gewollt: "They didn't wanna come, they didn't wanna talk."Dofir hätt hien zum Schan' Klod, enger "great business person" an "head of the European Union", gesot: "Schan' Klod, my friend, we wanna make a deal." Deen hätt du gesot: "No, no, no." D'EU wier nämlech zefridde mam Status quo, ma hie wier awer net happy domat gewiescht an dofir hätt hie wëlle verhandelen.A wéi hien ugekënnegt hätt, eng Tax vun 20 oder 25 Prozent op Autoen aus der EU ze puchen, hätt d'EU direkt ugeruff, fir ze soen, datt ee verhandele wéilt ... an dunn hätt een erfollegräich verhandelt.Ekonomesch Sécherheet wier nämlech e Pilier vun nationaler Sécherheet, esou nach den US-President.