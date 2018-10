De Brett Kavanaugh huet elo am "Wall Street Journal" erkläert, firwat hien de Poste vum Riichter um Ieweschte Geriicht an den USA sollt iwwerhuelen.

Hie wier een onofhängegen an onparteieschen Riichter, esou de Kavanaugh an engem Artikel. Doranner verdeedegt hien och säi Verhale während enger Auditioun virum Senat déi leschte Woch. Zanter puer Deeg sammelen honnerte Juristen a Proffen am Droit Ënnerschrëfte fir d'Nominatioun vum Kavanaugh fir de Riichterposten ze verhënneren. Dee kritt jo sexuelle Mëssbrauch virgehäit. Ee Bréif géint den 53 Joer ale Mann, war och an deem Sënn vu Juristen un de Senat geschéckt ginn. En Donneschdeg hunn iwwerdeems dausende Mënschen géint d'Nominatioun vum Kavanaugh zu Washington virum Sëtz vun der Supreme Court protestéiert.

E Samschden kéint de Senat zesummekommen, fir iwwert d'Nominatioun z'entscheeden. En Donneschdeg krut d'Institutioun ee Rapport vum FBI virgeluecht, deen eng Enquête opgemaach hat. An aus dem Rapport geet ervir, datt d'Accusatiounen géint den Brett Kavanaugh net kënne confirméiert ginn.