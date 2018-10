D'Police vun Oochen huet déi Manifestatioun awer elo verbueden. Wéi et heescht, wieren d'Gefore fir déi ëffentlech Sécherheet, an d'Demonstrante selwer ze grouss. Ee Sécherheetskonzept wat op der Plaz néideg wier, hätt net mat Zäite kéinten opgestallt ginn. Déi déi d'Manifestatioun organiséiert hunn, hunn annoncéiert, juristesch géint dës Decisioun virzegoen.

An der Lescht war d'Protestaktioun am Hambacher Forst ëmmer nees an de Medien, och well d'Police fir hir Virgoensweis géint d'Leit op der Plaz kritiséiert gouf, an och ee Journaliste am Bësch gestuerwe war, wéi e vun enger Hängebréck erofgefall ass.