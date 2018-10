Ënnert de Propose sinn och den nordkoreaneschen Diktator Kim Jong Un an de südkoreaneschen Staatschef Moon Jae In, esou wéi den amerikanesche President Donald Trump, dat fir hir Beméiungen am Korea-Konflikt, wou sech no Joerzéngten Süd- a Nordkorea nees méi no kommen. Experte vum Friddensfuerschungsinstitut zu Stockholm ginn net dovunner aus, datt de Jury sech dozou verleede léisst, dem Kim Jong Un dee Präis ze ginn.

Eng weider Kandidatin ass d'Nadia Murad, eng speziell Beoptraagte vun der UNO, déi sech fir d'Mënscherechter asetzt. D'Fra war vum IS verschleeft a mëssbraucht ginn, ier si flüchte konnt.

Géint 11 Auer gëtt zu Oslo annoncéiert, wien dëst Joer de Friddensnobelpräis kritt.