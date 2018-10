D'Zuel vu Passagéier um Fluchhafe Frankfurt-Hahn am Hunsrück ass an den éischten 8 Méint vun dësem Joer wieder zeréckgaang.

Knapps 1,5 Millioune Leit goufe just nach gezielt – dat si ronn 12% manner wéi nach an deem Zäitraum zejoert.Do dergéint wiisst den Ëmsaz zu Hahn a punkto Cargo-Trafik massiv a mécht do weider dem Findel ferme Konkurrenz.